3FM-actie Serious Request opgefrist

De 3FM-actie Serious Request is voor de komende editie opgefrist. Zo heeft het Glazen Huis, dat vanaf 18 december de plek is waar de drie dj's zes dagen verblijven, een metamorfose ondergaan. Ook doen op de laatste actiedag alle andere publieke radiozenders mee, waardoor dj's van NPO Radio 1, Radio 2, Radio 4 en Radio 5 meepresenteren vanuit het Glazen Huis.

Het Glazen Huis staat dit jaar midden op het Marktplein in Apeldoorn, letterlijk onder de werkkamer van burgemeester John Berends. De mobiele studio ziet er dit keer ook echt uit als een huis, zegt zendermanager Edwin Valent. ,,Het wordt écht een huis met twee verdiepingen, een werkkamer, een sport- en spelkamer. Op de bovenste verdieping kunnen bijvoorbeeld slaapgasten, dj's en zelfs professionals gamen. Bijna alles is in het huis - ook de muren en de slaapkamer - zijn dit jaar van glas. Het publiek zit er daardoor dichter op dan ooit. Vanaf het Marktplein of welk kanaal dan ook: radio, televisie, online. Dat maakt het wel heftiger voor Sander, Angelique en Domien.”

Domien Verschuuren zit opnieuw in het Glazen Huis, samen met debutanten Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn. Vorig jaar in Breda koos de zender voor het eerst voor twee dj's. Toen zat Verschuuren er met Frank van der Lende in, maar daar komt de zender nu van terug. Valent heeft alle vertrouwen in de nieuwkomers. ,,Ze zijn superenthousiast.''

De dj's draaien 24 uur per dag tegen betaling verzoeknummers zonder dat ze daarbij eten. De opbrengst gaat naar het Rode Kruis, die hiermee gezinnen kan herenigen die door een ramp of oorlog zijn verscheurd.

Dit jaar ligt de focus meer dan anders op de doelgroep van de radiozender: de leeftijdscategorie 15 tot 35 jaar. Hoewel jaarlijks jong en oud geld inzamelen voor Serious Request, nodigt 3FM volgens Valent vooral gasten uit die de luisteraars aanspreken. Ook is er dit keer voor het eerst een YouTube-fandag, waarbij je kennis kunt maken met bekende YouTubers.

Dalende lijn