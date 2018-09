36 shows Jochem Myjer in Carré binnen drie uur uitverkocht

De 36 aanvullende shows op de populaire tournee Adem in, Adem uit beginnen volgend jaar pas, maar de vraag naar kaarten was zo groot dat toch een groot aantal mensen buiten de boot viel.



Voor Myjer is het een mijlpaal: nog nooit heeft hij zo lang opeenvolgend gespeeld in Carré, zijn lievelingszaal. Hij besloot de reeks voorstellingen te geven om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden een show te bezoeken. Manager Robert-Jan Veen: ,,Dit heeft alle verwachtingen overtroffen.''



Op sociale media was er veel ophef over de lange wachtrij en het snelle uitverkopen van zo'n grote hoeveelheid kaarten. Volgens Veen lag het niet aan het systeem, maar aan de gigantische vraag naar kaarten. Volgens hem waren er om 10 uur 55.000 mensen ingelogd om de 50.000 kaarten te bemachtigen. ,,In drie uur tijd waren al die 50.000 kaarten op'', vertelt Veen.



Er is toen nog besloten om plekken met beperkt zicht vrij te maken voor verkoop. Maar toch heeft een groot aantal mensen geen kaarten weten te bemachtigen, gewoonweg omdat er te veel vraag was.



Voor de mensen die er deze keer niet bij kunnen zijn, is er hoop. Volgens Veen is Myjer in gesprek met Carré om nog meer shows te spelen. Dat gebeurt niet op korte termijn, door de volle agenda van Carré, maar de mogelijkheid is er.