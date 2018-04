30 jaar Photoshop: de grootste blunders van de sterren

Foto's liegen niet, luidde het gezegde vroeger. Maar eigenlijk heeft die tijd niet zo heel lang geduurd. Photoshop viert dit jaar zijn dertigste verjaardag. Wat in 1988 begon als een simpel programma om je beelden wat op te leuken, is ondertussen niet meer weg te denken uit de media. Soms met succes, maar vaak loopt het heel erg mis. Wij zetten 30 jaar aan faliekante Photoshopblunders op een rijtje.

In 2014 kwam mode-magazine Vogue in opspraak door een fotoshoot met HBO-ster Lena Dunham. De 27-jarige actrice, bekend van de serie Girls, werd met haar vormen als een verademing gezien voor het schoonheidsideaal. Maar ook zij werd door het magazine flink bijgewerkt. Op één van de foto's in het blad mist Dunham zelfs een hele arm.

Volledig scherm Op een van de foto's in het blad mist de actrice een arm. © Annie Leibovitz voor Vogue

Ook aan de rest van de beelden werd flink wat gesleuteld:

Gigi Hadid scoorde vorig jaar een cover van Vogue. Ook zij bleef niet gespaard: het supermodel kreeg een wel héél erg lange arm. Fans reageerden teleurgesteld op het resultaat.

Volledig scherm © INSTAGRAM VOGUE

In 2012 miste het blad ook al het doel, wat tot grote verontwaardiging bij de lezers leidde. Victoria's Secret wist dat jaar Miranda Kerr te strikken als 'angel' voor hun modeshow. Vogue was erbij, en liet dat ook weten op Instagram. Maar niet zonder eerst de taille van Kerr nog meer af te slanken.

Volledig scherm © INSTAGRAM VOGUE/MIRANDA KERR

Niet alleen de Amerikaanse Vogue weet hoe ze de tools van Photoshop moeten gebruiken. Ook de Russische editie kan er wat van: in 2011 verschenen er foto's van zanger Adam Levine in het blad, waarop de helft van zijn blote bovenlijf ontbreekt.

Volledig scherm De zanger mist de helft van zijn torso. © VOGUE RUSSIA

In 2015 was de Amerikaanse zangeres Zendaya razend vanwege Photoshop. Ze was zeer verontwaardigd toen ze zag wat het magazine Modeliste met haar lichaam had gedaan. ,,Ik deed pas een shoot en nu ik de beelden te zien krijg, merk ik dat mijn heupen en taille serieus gemanipuleerd zijn'', schreef ze toen op Instagram, waar ze ook de foto’s deelde.

Had a new shoot come out today and was shocked when I found my 19 year old hips and torso quite manipulated. These are the things that make women self conscious, that create the unrealistic ideals of beauty that we have. Anyone who knows who I am knows I stand for honest and pure self love. So I took it upon myself to release the real pic (right side) and I love it😍😘 Thank you @modelistemagazine for pulling down the images and fixing this retouch issue. Een foto die is geplaatst door null (@zendaya) op 20 Oct 2015 om 19:49 PDT

Er wordt al lang beweerd dat Kim Kardashian elke foto die ze via sociale media deelt eerst bewerkt om er net dat tikkeltje beter uit te zien. En hoewel dat allicht vaak het geval is, was het in april 2009 niet door haar eigen toedoen. Kim poseerde toen in een zwart pakje voor het Amerikaanse Complex Magazine, maar het blad publiceerde per ongeluk de onbewerkte beelden op hun website. Ze probeerden hun fout nog te herstellen, maar het kwaad was al geschied.

Kim Kardashian werd in de loop der jaren meermaals beticht van het gebruik van Photoshop. Zoals hier met manlief Kanye West.

Vorige maand kwam ze ook nog onder vuur te liggen. Op het eerste gezicht lijkt de foto van haar 'wandeling' naar de wagen doodnormaal, maar wie iets langer kijkt, ziet dat de auto op de achtergrond compleet vervormd is. ,,Ik zie online en in de media dat ik te lijden had onder een Photoshop fail'', reageerde Kardashian zelf. ,,Zo belachelijk! Ik heb een foto op Instagram gepost die een fan al eerder had geplaatst. Ik heb er alleen een filter over geplaatst. Het is een gespiegelde foto , en dat is de reden dat de auto er zo uitziet.''

‪Let’s March! @AMarch4OurLives @EveryTown (Wear Orange) 📸 BACKGRID Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 24 Mar 2018 om 7:15 PDT

Volledig scherm © Instagram Kim Kardashian

Ook de andere leden van de familie Kardashian-Jenner krijgen geregeld een storm van kritiek over zich heen. Al is het ook niet altijd hun eigen keuze om aan de slag te gaan met Photoshop. Fans schoten met scherp op Calvin Klein toen het merk een campagnebeeld met de beroemde familie vrijgaf. Op de advertentie heeft Kylie Jenner immers maar één been.

Volledig scherm © CALVIN KLEIN

Kendall Jenner ging dan wél weer zelf aan de slag met de kwastjes van Photoshop. Zij postte enkele maanden terug een foto van haar achterwerk. Niets mis mee, ware het niet dat de muren op de achtergrond flink zijn vervormd.

84° Een foto die is geplaatst door null (@kendalljenner) op 18 Oct 2017 om 14:50 PDT

Volledig scherm © instagram Kendall Jenner

Khloé Kardashian is ook niet vies van Photoshop. Ze plaatste vaker foto's van zichzelf waarop ze volgens fans wel heel erg bewerkt lijkt. Vooral haar heupen en haar benen moeten er klaarblijkelijk aan geloven.

Volledig scherm © INSTAGRAM KHLOE KARDASHIAN

Volledig scherm © INSTAGRAM KHLOE KARDASHIAN

En ook Kris Jenner kreeg het internet over zich heen voor het overmatig gebruik van Photoshop. De selfie die ze met chef Gordon Ramsay online gooide, is niet te vergelijken met de versie die hij had gepost.

Volledig scherm © Instagram @gordongram/Instagram @krisjenner

Wie blijkbaar ook fan is van zo'n extreem gladde huid? Zanger John Mayer. Hij deelde een totaal onnatuurlijke selfie met Ricky Van Veen. Het internet wist niet wat het zag.

Volledig scherm © Instagram @johnmayer/ Michael Loccisano voor Getty Images (The Webby Awards)

In 2016 was de populaire zangeres Meghan Trainor niet blij met de videoclip van haar nummer Me Too. Trainor liet toen zelf via de sociale media weten dat haar uiterlijk serieus was bijgewerkt in het eindresultaat. ,,Ze hebben mij zo hard gephotoshopt. Ik ben dat zo beu en ben er ziek van. Ik heb de clip offline gehaald tot ze het oplossen'', schreef de zangeres op Snapchat. Een dag later werd al een nieuwe, realistische versie gelanceerd.

Volledig scherm © SNAPCHAT MEGHAN TRAINOR

Zangeres Katy Perry is volgens velen een natuurlijke schoonheid, maar voor haar shoot in Rolling Stone in 2010 werd haar boezem toch nog opgepompt. Daarnaast kreeg ze ook een stralendere teint, een egalere buik en werden haar heupen slanker gemaakt. De onbewerkte beelden werden gelekt op de sociale media, en veroorzaakten flink wat ophef in de Verenigde Staten.

Volledig scherm © Mark Seliger voor Rolling Stone

In 2011 poseerde actrice Jennifer Lawrence voor Flare Magazine. In de gefotoshopte foto lijkt Lawrence niet alleen slanker, ze kreeg ook uitstekende sleutelbeenderen en haar jukbeenderen werden beklemtoond. De beelden waren des te opmerkelijker omdat uitgerekend Lawrence zich uitspreekt tegen het perfectionisme van Hollywoodsterren.

Volledig scherm © FLARE MAGAZINE

Ook toen ze recent haar foto's voor een campagne van Christian Dior onder ogen kreeg, stelde ze: ,,Dat lijkt helemaal niet op mij, dat moet de schuld van Photoshop zijn.''

Volledig scherm Jennifers schouders werden door Dior vakkundig smaller gemaakt. © DIOR.COM

In 2016 was er heel wat te doen rond een cover van het blad Maxim met model Priyanka Chopra. Op de foto werd haar oksel immers compleet egaal gemaakt, alsof die zelfs niet bestaat.

Volledig scherm © MAXIM

De beelden gingen destijds viraal in Amerika, en dat was ook het model zelf uiteraard niet ontgaan. Op Twitter reageerde ze op alle commotie met een gevatte foto.

Selena Gomez is een natural beauty, maar haar vaste stylist Hung Vanggo laat haar telkens weer dat tikkeltje meer stralen. Toch kreeg hij heel wat kritiek te verduren toen hij wou pronken met een kapsel dat hij zogezegd had gecreëerd. Op de foto die hij op Twitter plaatste werd de achtergrond dan ook danig bewerkt, zodat haar kapsel volumineuzer leek dan het daadwerkelijk was. Veel fans van de zangeres waren woedend.

Volledig scherm © Twitter @hungvanngo

Op 17 juni 1994 zat iedereen aan de buis gekluisterd voor de achtervolging van de politie op sporter O.J. Simpson. Opinieblad Time Magazine plaatste een foto van Simpson op de cover, net als veel andere bladen destijds. Alleen kreeg hij op de cover van Time een bijzonder donker en dreigend tintje.

Volledig scherm © Matt Mahurin voor TIME/Newsweek

Gwyneth Paltrow zit altijd strak in haar vel en dat werd in 2012 vastgelegd door Terry Richardson voor een reportage in Harper's Bazaar US. De actrice en onderneemster droeg haar favoriete jurk van Anthony Vaccarello voor de shoot, maar op verschillende beelden in het blad viel die jurk wel bijzonder vreemd in de plooi.

Volledig scherm De outfit van Paltrow lijkt wel erg vreemd op sommige beelden. © Terry Richardson voor Harper’s Bazaar

De intussen 55-jarige Demi Moore zag er in 2009 op de cover van tijdschrift W een stuk jonger en slanker uit. Haar lippen werden bijgewerkt, net als haar figuur. De lezers van het blad reageerden ontzet op de cover.

Volledig scherm © W MAGAZINE/GETTY

Wat sommigen misschien niet verwachten: óók aan het uiterlijk van mannen wordt gesleuteld. Zo ging het Amerikaanse blad Men’s Fitness wel héél ver met het bewerken van de spieren van tennisser Andy Roddick. Zijn armspieren kregen een andere omvang, net als de nek. Ook de borst oogt breder en voller, en zelfs de kaaklijn werd hoekiger en meer uitgesproken. ,,Ik ben er vrij zeker van dat ik niet zo fit ben als op de cover van Men’s Fitness. Ik wist niet dat ik 22 inch guns had'', reageerde de tennisser zelf.

Volledig scherm © AP PHOTO/MENS FITNESS

In 2016 lanceerden de makers van de populaire reeks Pretty Little Liars vol trots de poster van het nieuwste seizoen. Fans waren door het dolle heen, maar niet bepaald om de advertentie. Daarop is namelijk te zien dat een van de hoofdrolspeelsters een been mist. ,,Dat ze dit niet zelf hebben gezien'', klonk het verbaasd.

Nee, zelfs royals blijven niet gespaard. De Britse prins William was al vaker het mikpunt van spot over zijn steeds verder uitdunnende haardos. Maar op de foto's van Hello! Magazine was daar weinig van te merken. De prins had geposeerd voor fotograaf John Rankin, en die vond duidelijk dat William een volle en donkere haardos verdiende.

Het verging Kristen Stewart, de actrice die bij ons vooral bekend is als Bella Swan uit de Twilight-films, niet al te best op een cover van Glamour 101 in 2011. De actrice ziet er stralend uit... maar mist wel een deel van haar linkerarm.

Volledig scherm © Glamour

In 2007 publiceerde het magazine Redbook een cover met zangeres Faith Hill. De publicatie leidde tot een felle discussie over de rol van Photoshop in de fotografie, want het werd meteen duidelijk dat er heel wat geknutseld werd. De arm van de zangeres was op de cover dan ook totaal buiten proportie.

Volledig scherm © REDBOOK MAGAZINE

In februari 2012 poseerde actrice Drew Barrymore in een stralend wit jurkje voor het Amerikaanse InStyle. Het viel de lezers van het blad echter meteen op dat een heup ontbrak en dat haar figuur was bijgewerkt. ,,Wie is die vrouw die lijkt op Drew?'', vroegen fans zich af.

Volledig scherm © InStyle via POPSUGAR

De vormgevers van de Chinese Harper’s Bazaar zijn in 2013 iets te enthousiast aan de slag gegaan met Photoshop. Sarah Jessica Parker prijkte op de cover, maar de voormalige ster uit Sex and the City was amper herkenbaar. Op internet werd Sarah Jessica Parker toen met een alien vergeleken. De gerimpelde huid van haar gezicht en handen kregen een jeugdiger uiterlijk aangemeten.

Volledig scherm © Harper's Bazaar China/Photo News

Zangeres Kelly Clarkson zag er erg slank uit op de cover van het magazine Self in 2009. Total body confidence, kopte het blad. Maar haar zelfvertrouwen bleek door Photoshop gecreëerd. Rechts zie je een foto die in dezelfde periode werd genomen.

Volledig scherm De 'body confidence' van Kelly Clarkson bleek door Photoshop gemaakt. © Self Magazine/Jemal Countess voor Getty Images

In 2014 werd Beyoncé 33 jaar en dat vierde ze samen met manlief JAY-Z op een boot. Er werden foto’s gemaakt, die Queen B zelf deelde. Maar opmerkzame ogen zagen dat de zangeres op één foto haar benen digitaal heeft bewerkt en daarbij de trap in de achtergrond compleet uit proportie bracht. Op de sociale media regende het vernietigende reacties. ,,Dat is een verdachte kloof tussen je billen'' en ,,Waarom, waarom, waarom?''

Toen Oprah Winfrey in 1989 poseerde voor een tv-blad, wisten zij én de lezers niet wat ze zagen. Het magazine had er dan ook voor gekozen om Winfrey's hoofd te plakken op het lichaam van Ann-Margret, een ster uit de jaren 60. Zowel Oprah als Ann-Margret werden van tevoren niet ingelicht.

Volledig scherm Het blad ging wel erg ver voor hun cover met Oprah. © AP

Ook dit jaar kreeg Oprah te maken met de kracht van Photoshop. In een fotoserie van het tijdschrift Vanity Fair werden een paar flinke blunders gemaakt. Zo kreeg Oprah Winfrey op de foto drie handen en Reese Witherspoon drie benen.

Volledig scherm Drie handen? Moet kunnen. © VANITY FAIR/TWITTER

Volledig scherm Net als drie benen. © VANITY FAIR/TWITTER

Britney Spears liet zich eerder dit jaar strikken voor een campagne van het modemerk Kenzo. Althans, de fans gingen ervan uit dat het om Spears ging, want de zangeres is onherkenbaar bewerkt op de beelden. ,,Deze Photoshop is te gek voor woorden en compleet onnodig'', reageerden de fans woest. Of ook: ,,Wat is er mis met haar gezicht?''

BRITNEY SPEARS embodies the new @kenzo campaign photographed by @therealpeterlindbergh, featuring the cropped 'Jumping Tiger' sweatshirt. Visit KENZO.com to discover the new iconic campaign. @britneyspears @kenzo #KenzoLovesBritney #KENZO #CollectionMemento2 Een foto die is geplaatst door null (@kenzo) op 20 Mar 2018 om 9:11 PDT

BRITNEY SPEARS is the new face of @kenzo! The Queen of Pop was photographed by @therealpeterlindbergh for the new @kenzo campaign, featuring the iconic Bamboo Tiger print. Discover the campaign on KENZO.com. @britneyspears @kenzo #KenzoLovesBritney #KENZO #CollectionMemento2 Een foto die is geplaatst door null (@kenzo) op 20 Mar 2018 om 8:31 PDT

Lindsay Lohan deelde in 2015 trots een foto van zichzelf in gympak op Instagram. Ze wou pronken met haar vormen. Alleen... de vervormde deur op de achtergrond verklapt meteen dat ze de vormen van haar billen en benen digitaal heeft bijgewerkt.

Volledig scherm © Instagram Lindsay Lohan

In 2015 zette Ariana Grande kwaad bloed bij fans, toen ze haar nieuwe album uitbracht. Op het eerste gezicht niks aan de hand, ware het niet dat haar rechterhand op de hoes zowat heel haar bovenlichaam kon bedekken. De alien-hand van de zangeres ging in geen tijd de wereld rond.

Volledig scherm © Instagram @arianagrande

En ook in 2014 kreeg ze kritiek op de cover van haar album. Toen zat Ariana op haar knieën op een krukje. Maar volgens fans zou het helemaal niet mogelijk zijn om zo te blijven zitten op een stoeltje.

In 2015 sloeg modelabel Moschino de bal compleet mis. Ze lanceerden hun campagne, geschoten door topfotograaf Steven Meisen in de jaren 90-stijl. Modellen Anna Ewers, Sasha Luss en Hollie May Saker spelen met de Moschino-bags. Leuk en aardig, maar wie het campagnebeeld ziet, merkt meteen dat Sasha duidelijk een been mist.

Moschino SS15 ad photographed by Steven Meisel, Models @holliemaysaker @sashaluss @annaewers Styled by @carlynecerfdedudzeele Makeup @patmcgrathreal Hair @guidopalau @itsjeremyscott #jeremyscott #moschino #stevenmeisel #cerfstyle Een foto die is geplaatst door null (@moschino) op 5 Jan 2015 om 10:53 PST

Toen de poster van de nieuwe Tomb Raider door filmproducent Warner Bros. werd vrijgegeven, viel meteen iets op: actrice Alicia Vikander, die Angelina Jolie opvolgt, heeft op de poster van de film een erg onnatuurlijke nek gekregen. Twitter ging los.

Volledig scherm © Warner Bros.

In 2016 werden modellen Stella Maxwell en Martha Hunt het gezicht van een lingeriecollectie van Victoria's Secret. Ze lijken lekker natuurlijk te poseren, maar de oplettende kijker - en dat zijn er natuurlijk miljoenen op Instagram - ziet dat de linkerelleboog van Martha Hunt wel héél ver achter Stella uitsteekt.

Volledig scherm Volgers reageerden verbaasd op het campagnebeeld. © Instagram @victoriassecret

In 2010 maakte het Russische blad Oops! Magazine een serieuze uitschuiver met Photoshop. Taylor Swift kreeg een volledig nieuw gelaat van het blad en was zo goed als onherkenbaar op de cover.

Volledig scherm De foto rechts werd tevens in 2010 genomen. De verschillen zijn enorm. © Oops! Magazine via Jezebel/Phil Roach voor Globe Photos

Vorig jaar ging Swift dan weer zelf de mist in: ze deelde een foto van een uitje met haar girl squad op Instagram. Maar niet zonder eerst hun figuur wat op te smukken, zo bewijst de leuning waar de bende voor heeft geposeerd.

Volledig scherm © Instagram @taylorswift

Ook Mariah Carey deinst er niet voor terug haar taille te bewerken. Fans reageerden echter woest op de beelden. ,,Mensen kennen de waarheid, Mariah'', reageerde iemand.

Volledig scherm © Instagram

Lupita Nyong'o, de actrice die in 2014 een Oscar kreeg voor haar rol in 12 Years a Slave, scoorde de cover van het Britse magazine Grazia. Meteen na de publicatie liet ze in een verklaring echter weten dat ze teleurgesteld was in het blad. De fotograaf die de foto’s maakte fotoshopte immers al haar afrohaar weg.

Solange Knowles, de zus van Beyoncé, overkwam hetzelfde. Op de cover van een bijlage van de Britse krant The Evening Standard werd een kunststuk van vlechten op haar hoofd verwijderd. De krant heeft excuses aangeboden nadat Solange op Instagram de originele foto had gedeeld met bijschrift DTMH, een afkorting voor Don’t Touch My Hair.

Volledig scherm © The Evening Standard

dtmh @eveningstandardmagazine Een foto die is geplaatst door null (@saintrecords) op 19 Oct 2017 om 9:25 PDT

De Burberry-campagne met Emma Watson van 2010 leverde een bizar resultaat op. Het modemerk was iets te gretig met Photoshop en liet het been van Watson in het niets verdwijnen achter dat van haar broer Alex.

Volledig scherm Waar is het been van Watson gebleven? © Mario Testino voor Burberry

In 2009 pakte Ralph Lauren uit met een campagne met het Zweeds-Franse model Filippa Hamilton. Maar op de reclamefoto kreeg ze een taille toegemeten die niet breder was dan haar hoofd. Op de foto werd zowat alles bewerkt wat bewerkt kon worden. Ralph Lauren bood later excuses aan.

Volledig scherm © Ralph Lauren via Jezebel

Rihanna deelde acht maanden terug een foto op Instagram, die werd genomen tijdens het Crop Over Festival op Barbados. Ze was allicht iets te snel met Photoshop, want het lijkt het alsof Rihanna twee duimen aan één hand heeft. ,,Ben ik de enige die twee vingernagels ziet?'', vroeg een volger zich luidop af.

the @aura_experience caught by @dennisleupold #BARBADOS #cropover2017 #culture Een foto die is geplaatst door null (@badgalriri) op 7 Aug 2017 om 13:44 PDT

Lady Gaga was in 2013 niet blij met de cover van blad Glamour. De popster had kritiek omdat ze vond dat ze er veel te gladjes uitzag. ,,Ik vind dat mijn huid er te perfect uitziet. En mijn haar ziet er te zacht uit. Ik zie er niet zo uit als ik 's ochtends wakker wordt. Ik lijk er niet eens op'', reageerde Gaga.

Volledig scherm © GLAMOUR

In 2015 moest ze opnieuw een ongewenste digitale transformatie ondergaan, toen ze het gezicht werd van Versace's lente/zomer campagne. Gaga zag er stralend uit, maar door uitgelekte foto's kon iedereen zien hoeveel ze precies werd bijgewerkt met Photoshop.

Volledig scherm © VERSACE via Jezebel

De 42-jarige Kate Winslet was razend op GQ Magazine toen die haar foto's in 2003 net iets te veel in Photoshop bewerkte. De actrice vond zichzelf naar eigen zeggen onherkenbaar op de cover. ,,Ik wil niet dat mensen denken dat ik een hypocriet ben en dat ik plotseling dertien kilo ben afgevallen'', zei ze toen.