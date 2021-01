3,2 miljoen kijkers zien ‘leukste winnaar ooit' in Slimste Mens : ‘Hier kan geen voetbalfinale tegenop!’

record/VIDEODe finale van het huidige seizoen van de Slimste Mens was gisteravond goed voor 3,2 miljoen kijkers, een nieuw kijkcijferrecord. In de finaleweek van het programma werd elke dag een nieuw record neergezet. Woensdag stond de teller op bijna 2,4 miljoen kijkers, voor de halve finale van donderdag stemden 2,7 miljoen kijkers af op de kennisquiz op NPO 2.

Het programma werd gewonnen door Snollebollekes-zanger Rob Kemps. Kemps versloeg in de finale televisiemaker Emma Wortelboer en cabaretier Andries Tunru. In de laatste ronde streed hij tegen Tunru, maar Kemps won het spel met 17 seconden voorsprong. ,,Ongelooflijk, nondeju!”, aldus Kemps tijdens de overwinning. ,,Op oud-Hollands gezegd: de tering!”

Leukste winnaar

Kemps is volgens onze tv-experts de leukste winnaar uit de geschiedenis van het programma. ,,Rob is de fijnste winnaar ooit in De Slimste Mens. Met alle respect voor mensen als Astrid Kersseboom of onze eigen Angela de Jong, ik ging er vanuit dat zij het wel ver zouden schoppen. Maar de man achter Springen nondeju en Beuk de ballen uit de boom?!”, reageert Gudo Tienhooven.

Diverse twitteraars zijn het daarmee eens. ,,Ik wil een abonnement op Rob Kemps. Die mag van mij een eigen programma krijgen en iedere dag op de buis. Wat een nuchter, leuk, sportief en grappig mens is dat”, schrijft Jojanneke. Ook kijker Fred kon zijn enthousiasme moeilijk onderdrukken. ,,Juichend op de bank na de winst van Rob. Met een grote glimlach zitten kijken. Kan geen voetbalfinale tegenop!”

Aan tafel bij Op1 blikt Rob Kemps terug op zijn deelname aan de Slimste Mens (tekst gaat verder onder video):

Reacties BN’ers

De zanger kreeg vooral veel lof vanwege zijn positieve en vrolijke houding, zo ook van bekende Nederlanders. ,,Gefeliciteerd Rob Kemps, “collega”, met je terechte overwinning!”, schrijft Maik de Boer onder een foto van hen samen op Instagram. Ook uit de koninklijke familie komt een felicitatie. ,,Geweldig. Goed gedaan!! Gefeliciteerd”, schrijft Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau.

Journaliste Nynke de Jong pleit ervoor dat Kemps de 4 mei-lezing voor zijn rekening neemt. Weervrouw en oud-concurrente Helga van Leur is vooral opgelucht dat Kemps heeft gewonnen. ,,Dat ik de Slimste Mens uitgespeeld ben door de uiteindelijke winnaar Rob Kemps van de Snollebollekes verzacht de pijn een beetje.”

Aafke Romeijn is blij dat het clichébeeld van Kemps’ muziekgenre, carnavalsmuziek, met de winst wordt ontkracht. ,,Wel mooi dat die van Snollebollekes De Slimste Mens heeft gewonnen”, schrijft de muzikante en schrijfster. ,,Waarom? Nou, omdat ieder muziekgenre zo zijn clichébeeld heeft. Mooi als dat ontkracht wordt.”

Succes

Volgens producent Marc Dik heeft De slimste mens zijn succesvolste seizoen tot nu toe achter de rug. ,,Bijna elk seizoen wordt De slimste mens weer een beetje beter bekeken dan het vorige, maar het was een verrassing dat het aantal kijkers zo hard is gegroeid”, zegt de producent van het KRO-NCRV-programma tegen het ANP. ,,Vorig seizoen zaten we gemiddeld rond de 1,6 miljoen per aflevering, nu op ruim 2 miljoen.”

Het succes van het seizoen ligt volgens Dik voor een deel aan corona. ,,Voor veel mensen is het programma in deze tijd, te midden van alle ellende, lockdown en verdrietige zware berichten, een enorm fijn dagelijks verzetje”, zegt de producent die vanaf het begin bij het NPO2-programma is betrokken. ,,We zitten veel thuis en alle dagen lijken op elkaar, dan is het erg fijn 45 minuten fanatiek met iets anders bezig zijn.”

Kijkcijferlijst

Na de Slimste Mens was het NOS Journaal van 20.00 uur met 2,5 miljoen het best bekeken programma. The Voice of Holland staat met 2 miljoen kijkers op de derde plek in de kijcijferlijst. Het was de laatste aflevering van The Blind Auditions van dit seizoen.

Bekijk hieronder enkele Twitterberichten op de winst van Rob Kemps

