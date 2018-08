25 jaar Eigen Huis & Tuin: behalve de titel is álles anders

Actrice Heather Locklear toch aange­klaagd wegens wangedrag

8:19 De Amerikaanse actrice Heather Locklear (56), bekend van hitseries als Dynasty en Melrose Place, is officieel aangeklaagd nadat ze in juni in een dronken bui een politieagent en een ambulancebroeder aanviel. De ster werd destijds gearresteerd, maar een aanklacht bleef uit. Daar komt nu toch verandering in.