20 jaar Top 2000: ‘Ik stond te vechten tegen de tranen’

,,Mijn moment was op oudejaarsavond 2017. Het was de eerste Top 2000 nadat mijn vader was overleden. Ik draaide Telegraph Road van Dire Straits en werd overvallen door mijn emoties. Mijn vader was leraar Engels en had de elpee Love over Gold vanuit Engeland meegenomen. Er zat een prijssticker in Britse Ponden op, ik geloof 13,99. Hij draaide die elpee grijs, hield vooral van Telegraph Road. Als jochie van een jaar of 12 luisterde ik altijd mee.