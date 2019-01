2,9 miljoen kijkers zien Nielson streek leveren: ‘Je cd’s komen in de uitverkoopbak’

Het leek zo’n leuke groep met elkaar. Niet zoals vorig seizoen dat Ron Boszhard keihard werd genegeerd toen hij probeerde langer dan één aflevering in het spel te blijven. Deze reeks werd er in de eerste aflevering voor de groep gekozen. Inmiddels wordt het spel keihard gespeeld met gisteravond als absoluut hoogtepunt. Social media ontplofte zowat na de ontknoping en de aftocht van Evelien.



Vlak voor de test werd namelijk bekend dat de joker die Evelien had ingezet ongeldig bleek te zijn. Presentator Rik van de Westelaken legde het als volgt uit. ,,Waarschijnlijk is hij verwisseld door iemand met een joker die geprobeerd is open te maken.” Niet veel later volgde een rood scherm voor Evelien. In tranen nam ze afscheid van haar medekandidaten.



Het leek om een plannetje van Nielson en acteur Rick Paul van Mulligen te gaan. Die kondigde van te voren al aan dat Evelien geen joker meer had. Uiteindelijk gaf Nielson toe met een schuldgevoel te lopen. ,,Het menselijke aspect van deze situatie heb ik het behoorlijk pittig mee. Want in het normale leven had ik nooit zoiets gedaan. En in het spel maak je nu opeens een beslissing waarmee je iemand naar huis stuurt.” Vertwijfeld vraagt hij zich af: ,,Hoe is het mogelijk dat je een joker steelt van iemand en dat uitgerekend diegene naar huis moet. Ik ging echt even door de grond. Ze keek me ook aan, tranen in haar ogen, dat was niet te doen.”