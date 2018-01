2,5 miljoen kijkers zien pijnlijk dubbel afscheid in Wie is de Mol?

Wie is de Mol? is in televisieland wederom de grote winnaar van de zaterdagavond geworden. Met 2,5 miljoen kijkers was het spelprogramma op NPO 1 het meest in trek. Opnieuw was er een verrassing van jewelste voor de deelnemers en kijkers, alsook een opvallende ontknoping na de test. Let op dit artikel bevat spoilers.

Volledig scherm © AVROTROS

In een theater in Tbilisi slaan Jan Versteegh en Loes Haverkort plots hun handen voor hun mond. Vol verbazing kijken ze naar een uitgelichte plek op de tribune. Hij zit er echt. Vorige week weggestuurd, maar plots is hij weer onderdeel van het spel: Ron Boszhard. Ook de andere deelnemers reageren verbaasd. De presentator kan terug in het spel komen als iedereen bij hem in zijn loge komt zitten, dat kost de groep dan wel een bedrag van 2.000 euro.

,,Dat was zo erg", verzucht Loes in de uitzending. Zij vormde eerder een duo met Ron, maar samen wisten ze geen vrijstelling te versieren. Gevolg: Ron maakte de test als slechtste en zou vertrekken. De kandidaten hebben nu tien minuten de tijd om dat ongedaan te maken. Ruben Hein blijkt het meest sociaal, want de zanger staat vrijwel meteen op om naar Ron toe te lopen. Hij wordt echter gecorrigeerd door Bella Hay en besluit toch te blijven zitten.



Wat volgt is een uiterst pijnlijke situatie, waarin Ron - die meermaals heeft aangegeven dat een deelname aan Wie is de Mol? een droom voor hem is - wanhopig zijn medespelers blijft wenken om bij hem te komen zitten. Loes slaat zelfs haar handen voor haar gezicht om het maar niet aan te hoeven zien. De tijd tikt weg en terwijl op het podium een scène wordt gespeeld waarin iemand een mes in zijn rug krijgt, gebeurt dit in spreekwoordelijke zin tegelijkertijd in spel. Ron vertrekt.

Jean-Marc

Maar daar blijft het niet bij. Er moet ook nog een test worden ingevuld. Deze blijkt echter niet van belang, want tekenaar Jean-Marc van Tol kiest verrassend genoeg voor een vrijwillig vertrek. Hij heeft nog niet geslapen sinds zijn deelname aan de spelshow en zijn hoofd is volledig op hol geslagen door de vele theorieën. ,,Ik heb geen spijt van mijn deelname, maar hier eindigt het."



Dat Wie is de Mol? in trek was op de zaterdagavond was ook te zien aan de kijkcijfers van Moltalk. Het nabeschouwingsprogramma op NPO 3 wist 871.000 belangstellenden naar zich toe te trekken. Daarmee staat het op plek 8 in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Na Wie is de Mol? waren het Achtuurjournaal (2,2 miljoen) en Ik Vertrek (1,7 miljoen) de best bekeken programma's gisterenavond.