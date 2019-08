10 jaar na hit Tik Tok: rechtszaken rond seksueel misbruik tekenden Kesha voor het leven

Het is tien jaar geleden dat Kesha Rose Sebert, toen nog Ke$ha, haar debuutsingle Tik Tok uit. Met het nummer haalde ze wereldwijd de eerste plaats in de hitlijsten én vestigde ze haar imago als wild feestbeest. Een veelbelovende toekomst lonkte. De zangeres scoorde nadien nog enkele hits, zoals We R Who We R, Die Young en Timber, maar niemand had kunnen vermoeden dat ze tien jaar later voornamelijk bekend zou zijn vanwege enkele rechtszaken.

Van het feestbeest met gouden tanden van tien jaar geleden, is tegenwoordig geen sprake meer. Kesha liet niet alleen het dollarteken in haar naam vallen, maar ze ziet er dezer dagen ook wat serieuzer uit. De rechtszaken die ze de afgelopen jaren onderging hebben hun tol geëist. Vier jaar lang zat ze in een wurggreep verwikkeld met producer Dr. Luke - die haar nota bene haar eerste kansen in de muziekwereld gaf - en nog steeds lijkt er geen echte uitweg te zijn.

Verkrachting

In oktober 2014 klaagde Kesha producer Dr. Luke, wiens echte naam Lukasz Gottwald, aan. De man zou haar ‘seksueel, fysiek, verbaal en emotioneel misbruikt hebben tot op het punt waar ze bijna het leven liet, met het doel om complete controle over haar leven en carrière te krijgen’. Volgens de zangeres zou Gottwald haar onder meer gedrogeerd en verkracht hebben in 2005, toen ze amper 18 jaar oud was. Ze beschreef hoe de producer haar pillen gaf om nuchter te worden - die later verkrachtingsdrugs bleken te zijn - waarna ze ‘naakt in Dr. Luke’s bed wakker werd, pijnlijk en misselijk, en zonder enige herinnering aan hoe ze daar was terechtgekomen’. Ze hoopte dan ook dat al haar contracten met de producer verbroken zouden worden.

Nog diezelfde maand reageerde Gottwald met een eigen rechtszaak, waarin hij Kesha aanklaagde voor smaad en contractbreuk. In die aanklacht stond te lezen dat de ‘valse en schokkende beschuldigingen’ en Kesha’s weigering om verder muziek op te nemen, gelijk stonden aan afpersing. Hij twitterde enkele jaren later over de zaak: ,,Ik heb Kesha niet verkracht en heb nooit seks met haar gehad. We waren jarenlang vrienden en ik beschouwde haar als mijn kleine zusje.”

Rechter Shirley Kornreich weigerde een verzoek van Kesha om tijdens de processen al muziek op te nemen die niet voor het label van Dr. Luke bedoeld was. ,,Er is geen teken van onherstelbare schade”, besloot ze. ,,Ze krijgt elke kans om muziek op te nemen.” Kesha kon dus niet onder haar contracten uit, en werd verplicht om nog minstens vier platen op te nemen met Kemosabe, het label van Dr. Luke. Platenmaatschappij Sony liet weten dat zij niet in de positie zijn om het contract tussen Kesha en Dr. Luke te beëindigen: ,,Ze heeft de afspraken gemaakt met het bedrijf van Dr. Luke, Kasz Money, en niet Sony zelf. Sony doet alles wat het kan om de artiest in deze omstandigheden te steunen, maar is legaal niet in staat om het contract te beëindigen, want het is geen afhankelijke partij.” Het bedrijf liet wel weten dat Kesha van hen niet meer hoeft samen te werken met Dr. Luke bij de nieuwe muziek die ze zal maken.

Rechtszaak laten vallen

In april 2016 werden ook alle klachten over seksueel misbruik van tafel geveegd. Rechter Kornreich schreef in haar beargumentering: ,,Haar beweringen over beledigingen over haar waarde als artiest, haar uiterlijk en haar gewicht (die Dr. Luke gedaan zou hebben, red.) zijn onvoldoende om te leiden tot ‘extreem, schandalig gedrag dat ontoelaatbaar is in de maatschappij’.” Daarop besloot de zangeres om haar hele rechtszaak maar te laten vallen. In een mededeling liet ze weten: ,,Ik wilde alleen maar muziek maken zonder bang te zijn of misbruikt te worden. Deze zaak draaide nooit rond een heronderhandeling van mijn platencontract - het ging nooit om een grotere of betere deal. Het ging om vrij te zijn van de man die mij misbruikte. Ik zou graag met Sony willen werken als ze het juiste doen en alle banden verbreken die me met mijn misbruiker binden. Deze rechtszaak woog zo zwaar op mijn eens zo vrije geest, en ik kan alleen maar bidden dat ik ooit weer vreugde zal voelen.” Dr. Luke liet zijn rechtszaak echter niet vallen. Een echte uitkomst in die zaak is er nog niet.

Volledig scherm Kesha (midden) met Bebe Rexha, Cindy Lauper, Camila Cabello en Andra Day tijdens de Grammy Awards. © AFP

Nieuwe muziek

In juli 2017 bracht Kesha voor het eerst in vier jaar nieuwe muziek uit: Praying. ,,Dit nummer gaat over vrede vinden in het feit dat ik niet alles kan controleren”, schrijft de zangeres daarover. ,,Want het werd mijn dood dat ik iedereen probeerde te controleren. Het gaat over leren om los te laten en beseffen dat het universum mijn lot bepaalt, niet ik.”



Ze bracht het nummer samen met Camila Cabello, Cindy Lauper, Julia Michaels, Bebe Rexha en Andra Day op de Grammy Awards 2018, waarna het een anthem voor slachtoffers van seksueel misbruik werd. Praying was meteen ook de voorbode van haar derde studio-album Rainbow, dat Kesha in augustus 2017 uitbracht. Het platenlabel is Kemosabe (het bedrijf van Dr. Luke) en RCA. Dr. Luke heeft - zoals Sony beloofde - echter niets te maken met de plaat: Kesha schreef de nummers alleen en overhandigde ze nadien aan haar label. En externe producers werden ingehuurd om het album af te werken.