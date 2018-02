1,9 miljoen kijkers zien Kimberly 'iedereens ballen eraf draaien' in The Voice

De opluchting was van Kimberly's gezicht af te lezen toen ze van Anouk, Sanne Hans en Ali B direct drie tienen om haar oren kreeg. ,,Hier kan iedere zangeres in Nederland nog een puntje aan zuigen'', jubelde Sanne. ,,Dit is hoe je bent en eindelijk zie ik het. Dit is het mooiste wat ik heb gezien, van iedereen.''



Zelfs Anouk, normaal niet scheutig met complimenten, was lyrisch. ,,Ik snap in ieder geval waarom ze jou aan het einde hebben staan'', begon ze. ,,Want na jouw optreden zou alles en iedereen verbleken. En als ik het heb over charisma, uitstraling, x-factor: dat heb jij. En dan heb je ook nog eens een stem waarmee je gewoon de hele boel aan gruzelementen zingt. Het is bizar goed.''



Waylon was, net als Kimberly zelf, zichtbaar aangedaan. ,,Dit is wat je moet belichamen om een grote ster te zijn'', zei hij. ,,We hebben allemaal de droom om de grootste ster van de wereld te worden en jij mag zo dromen, want je hebt gewoon dat talent bij je. Zo mooi en zo elegant als je eruitziet , je hebt hier iedereen zijn ballen afgedraaid. Meisje, je bent een autoriteit en de beste vocalist die erbij zit.''