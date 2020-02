1,6 miljoen kijkers zien Ronnie Flex solliciteren naar coach bij The Voice

Moeder van Delphine Boël: Mededeling van Albert was klap in gezicht van mijn dochter

10:47 De verklaring die de Belgische koning Albert II maandag deed, waarin hij erkent dat hij de biologische vader is van Delphine Boël, "is een slag in het gezicht van mijn dochter". Dat zegt Sybille de Sélys Longchamps, de moeder van Delphine Boël, vandaag in een Belgische krant.