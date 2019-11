1,6 miljoen kijkers zien directrice Stelwagen het tripje van Hendrik dwarsbomen

Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen blijft een kijkcijferhit. De tweede reeks van de serie, naar de boeken van Peter de Smet, weet wekelijks meer dan een miljoen kijkers te trekken, met uitschieters van zelf 2,2 miljoen nieuwgierigen.



Gisteravond was het weer smullen voor de trouwe fans van het NPO-programma. Hendrik Groen en zijn vrienden van het exclusieve groepje de Omanido’s waren druk bezig met het voorbereiden van een wijnreis naar Frankrijk. Ze wilden hun demente vriendin Grietje de Boer, die op de gesloten afdeling woont, ook in het uitje betrekken en dus besloot Hendrik toestemming te vragen om haar mee te nemen. Die kreeg hij, al was een persoon het absoluut niet eens met die toezegging.



Om het tripje van Hendrik en zijn clubje te dwarsbomen, besloot de onsympathieke directrice van het verzorgingstehuis een slapende Hendrik wakker te maken om hem eens streng toe te spreken. ,,Mij is ter oren gekomen dat u een reis naar Frankrijk aan het organiseren bent en dat u van plan bent iemand van de gesloten afdeling mee te nemen?”, begon Stelwagen, die vervolgens héél duidelijk maakte waarom Grietje absoluut niet mee mocht. Dat het hoofd van de gesloten afdeling de plannen van Hendrik goedkeurde, had Stelwagen geen boodschap aan. ,,U kunt ons niet verbieden om op reis te gaan, wij zijn vrij om te bewegen waar we willen", beet Hendrik van zich af. ,,Dat is misschien zo, maar een reis maken met een demente patiënt is een ander verhaal en ik hoop dat u begrijpt, als u dit doorzet, dat het consequenties gaat hebben. Welterusten”, klonk het dreigend uit Stelwagens mond.