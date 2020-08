1,4 miljoen mensen zien Monica Geuze zichzelf weer bewijzen in De slimste mens

Monica was woensdag de nieuwe uitdager in het populaire NPO 2-programma, dat al snel trending topic werd op Twitter. Hoewel ze niet slecht speelde, deed ze met enkele antwoorden de wenkbrauwen fronsen. Zo antwoordde ze bijvoorbeeld dat de zogenoemde Space Needle in Hongkong staat, terwijl deze toch echt in Seattle te vinden is. Het leverde haar veel kritiek op, maar Geuze liet zich niet van de wijs brengen. ‘Love you’, reageerde ze op een harde tweet waarin iemand schreef dat ze dom is.



Ook gisteravond waren er weer talloze kijkers die de vlogger publiekelijk aan de schandpaal nagelden. Zo schreef iemand: ‘Jeetje zeg, die Monica Geuze is echt te dom om te poepen’ en een ander: ‘Die Monica, wat een dom grietje zeg, verschrikkelijk’.