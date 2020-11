1,4 miljoen kijkers zien Monica tepels vergeten bij naaktportret in Project Rembrandt

Monica Schilder-Pasterkamp (44) is na drie afleveringen afgevallen bij Project Rembrandt . De jury van het populaire programma stuurde haar naar huis nadat ze een portret had gemaakt van een naakte zwangere vrouw en daarbij vergeten was om tepels te schilderen.

Bijna 1,4 miljoen tv-kijkers zagen zondagavond dat Monica het programma op NPO1 moest verlaten. ,,Ik heb een tepelloze zwangere vrouw geschilderd”, zegt Monica nadat de tijd om het portret van de naakte zwangere vrouw te maken voorbij is. ,,Ik wilde ze er op tijd inzetten, maar dit is er niet meer van gekomen. Ik dacht toen de tijd was afgelopen dat ik iets was vergeten. Nu kan ik er helaas niets meer aan doen.”

Voorkeur Alfrédo

Een publieksjury beoordeelt in de aflevering de werken. Van de negen overgebleven schilders bij de zoektocht naar de beste amateurkunstschilder van Nederland komen er drie, onder wie Monica en de 40-jarige Alfrédo Doornkamp uit Ermelo, in de gevarenzone terecht. De jury, bestaande uit kunstenares Lita Cabellut en Pieter Roelofs van het Rijksmuseum, besluit afscheid te nemen van Monica.

Alfrédo krijgt de voorkeur boven Monica. Het vergeten te schilderen van de tepels doet haar uiteindelijk niet de das om. ,,Als we moeten kiezen tussen iets wat nu al redelijk goed is, maar misschien wat aan de voorzichtige kant is, en iemand die laat zien dat hij in deze fase enorme sprongen maakt, dan willen wij toch heel graag dat doorspringen zien”, vertelt Roelofs.

Diesel

Monica reageert sportief nadat ze is afgevallen. ,,Het is terecht hoor dat Alfrédo door is. Hij kan alleen maar flink doorgroeien. Ik ben een diesel.”

,,We zijn hier allemaal om te leren. Je hebt een heel mooie kijk om compositie neer te zetten, maar je moet heel hard werken aan de vlakken. De bank, de achtergrond, de gordijnen en de muur is allemaal aan de voorkant”, is de feedback van jurylid Cabellut.

Spullen mee bij zwemles

De huisvrouw liet eerder weten erg te hebben getwijfeld om mee te doen. ,,Je kan door deelname herkend worden op straat. Ik vroeg mij af of ik dat wel wilde. Het is een avontuur waarbij je schildert op mooie locaties en les krijgt, dus ik heb mij toch opgegeven. Door de drukte met kinderen moet ik echt tijd voor mezelf maken om te gaan schilderen. Tijdens zwemles nam ik spullen om te tekenen mee.”

Sinds dit jaar geeft Monica, die werd geboren in Singapore en opgroeide op Urk, het vak fijnschilderen op school Art Partout in Lelystad. ,,Mijn man heet Schilder van de achternaam. Het schildertalent zit echter vooral aan de kant van mijn moeder. Op Urk zit veel talent, maar een Urker zegt niet snel dat hij of zij ergens goed in is. Urkers mogen zich wat meer laten zien. Daarom deed ik ook mee.”

