1,2 miljoen mensen zien onverwachte wendingen in laatste MAFS: wie zijn nog samen?

updateTraditiegetrouw wordt in de laatste aflevering van Married at First Sight de balans opgemaakt. Blijven de zes stellen, die elkaar voor het altaar voor het eerst zagen, getrouwd, of vragen ze een flitsscheiding aan? Ruim 1,2 miljoen kijkers zagen gisteravond dat er voor twee stellen hoop gloort aan de liefdeshorizon.

Wil je de uitslag nog niet weten? Lees dan niet verder.

Bert en Suzan: gescheiden

Het begon mooi voor Bert en Suzan, maar zij werd niet verliefd. Bert wel. Hij baalt ervan hoe weinig kans zij het experiment uiteindelijk heeft gegeven. Maar Suzan hakte liever op tijd de knoop door, dan dat ze Bert in een later stadium moest teleurstellen. De twee gaan als vrienden uit elkaar. ,,Ik ben niet boos of verdrietig maar wel oprecht teleurgesteld dat ons huwelijk niet de kans heeft gekregen die het in mijn ogen verdiende’', aldus Bert. ,,Ik ben een illusie armer, en een ervaring rijker.’'



Volledig scherm Bert en Suzan. © RTL

Mick en Daisy: gescheiden

Een van de meest besproken koppels van dit seizoen. Daisy vindt dat ze, tot op de dag van vandaag, niet de echte Mick heeft gezien. Dat vindt ze jammer, want op papier leken de Amsterdammers de perfecte match. Hun huwelijksreis naar Portugal verliep stormachtig. Daisy liep een enkelblessure op, Mick worstelde met zijn onzekerheid. Na een heftig koppelsweekend vielen er ook gisteravond harde woorden. Waar elke deelnemer zijn man of vrouw persoonlijk aanspreekt in zijn/ haar laatste woorden, deed Daisy dat niet. Ze leek de schuld zelfs bij het matchingproces te leggen. ,,Wanneer je met de volle 100 procent dit experiment bent ingestapt en ervan verzekerd bent dat alles waar je naar op zoek bent in een man is doorgegeven, dan is het een ontzettend grote teleurstelling wanneer je er na twee dagen achter komt dat je match in geen enkel opzicht bij je past. Het minste wat je kunt verwachten is wederzijdse interesse in elkaar en dat je erachter wilt komen met wie je getrouwd bent. Dit leek al snel niet haalbaar, want je bleek niet klaar voor de grote stap. Je hebt dit ook beaamd en tijdens vijf dagen samen steeds vaker bevestigd. We kunnen hier veel woorden aan vuil maken, maar dat heeft geen enkele meerwaarde.’'



Mick vatte samen dat hij en zijn vrouw niet op ‘dezelfde golflengte’ waren gekomen. ,,Ik heb tijdens het koppelsweekend een zeer uitbundige en leuke meid gezien, met haar hartje op de juiste plaats. Ik hoop dat jij je droomvent nog tegenkomt. Met jouw ambitie en vastberadenheid moet dat zeker nog goedkomen.’' Lieve woorden, stelde presentator Carlo Boszhard vast. Daisy: ,,Wat moet ik zeggen? We kunnen lastminute prachtige woorden gaan opschrijven, maar dat had hij eerder moeten laten zien.’'

Bekijk hieronder een fragment van het gesprek tussen Mick en Daisy

Volledig scherm Rein en Danny. © RTL Rein en Danny: gescheiden (met twijfel)

Rein en Danny namen na hun huwelijksreis en een periode samenwonen de proef op de som en kozen voor elkaar. Maar daarna viel er ‘iets’ voor wat voor het koppelsweekend niet werd uitgepraat. ,,Ik ben niet boos. Het is meer de teleurstelling en een stukje frustratie’', aldus Danny. Hij wil best antwoorden geven, maar dan moet zijn man luisteren naar wat hij zegt. Zelfs seksuoloog Eveline kon de verhalen niet matchen omdat ze twee verschillende versies kreeg te horen. Toch zorgde Rein voor een verrassing. ,,Ik wil je beter leren kennen, omdat ik weet dat het in ons zit. Je bent een mooi mens met een hart van goud. We hebben allebei onze streken. Ik wil nog meer van die streken van jou leren kennen, want hoe leuk is dat? Daarom wil ik graag met je getrouwd blijven.’’ Dan toch: ,,Helaas is er afgelopen week wat gebeurd, die deur is letterlijk en figuurlijk dicht gegooid. Daar leg ik me bij neer.’’



Danny reageerde daar zichtbaar geëmotioneerd op. ,,Als hij een stukje van dit drie weken geleden had gedaan, was het anders geweest voor mij.’'

Freddy en Silvia: nog samen

Helaas voor Freddy zat hij er gisteravond alleen. Bij Silvia is longkanker vastgesteld. Nog niet duidelijk is in welk stadium dat verkeert. ,,Ik was er kapot van. De tranen liepen over mijn wangen’', vatte Fred zijn gevoel samen. Hij realiseert zich dat Silvia veel heeft meegemaakt, omdat ze eerder borstkanker had. Het stel richt zich nu op hun toekomst samen. Een eerlijke Silvia schreef haar Freddy een brief, waarin ze toegaf nog niet die ‘ene vlinder’ in haar hart te voelen. ,,Maar ik weet bijna zeker dat als de mediastorm is gaan liggen, ik nog niet klaar ben met ons. Hoe is het om elkaar te zien zonder alles om ons heen? Ik wil die kans niet laten liggen en elkaar dit juist te gunnen.’’

Volledig scherm Freddy en Silvia © FLEXMI fotografie

Lars en Lizzy: gescheiden

Hun namen lijken uit een sprookjesboek te komen, maar een happy ending is Lars en Lizzy niet gegeven. Lizzy voelde druk op haar schouders en kon er niet toe komen om stapelverliefd te worden. Voor haar gaf het koppelsweekend de doorslag dat Lars niet haar droomman is. ,,Liefde is een werkwoord, je moet er samen aan werken, juist op de lastige momenten. Hoe leuk, lief, grappig en zelfverzekerd je ook bent, wij kunnen elkaar helaas niet gelukkig maken’', zei Lars voordat hij met trillende handen zijn trouwring teruggaf.



Volledig scherm Lizzy en Lars. © RTL

Aron en Monique: nog samen

Gelukkig waren daar Aron en Monique. Een koppel waarbij het op geen enkel moment stroef verliep. Magisch noemde psychologe Tila het zelfs. Of toch niet? Monique weet soms niet of ze verliefd genoeg is op haar droomman, bleek uit haar afsluitende woorden. ,,We zijn zoekende of we echt voor elkaar bestemd zijn en of we die kriebels krijgen waar we zo naar op zoek zijn. Dat maakt het voor mij soms verwarrend, maar op basis van wat wij hebben meegemaakt wil ik dit experiment het voordeel van de twijfel geven en dit samen gaan uitvogelen. Mijn beslissing is dan ook dat ik getrouwd wil blijven.’’



Married at First Sight zorgde de afgelopen weken voor hoge kijkcijfers. Elke maandag en dinsdag keken er ruim een miljoen mensen naar. Het uitgebreide verhaal van Mick lees je morgen op deze site.

Volledig scherm Aron en Monique. © RTL