1,2 miljoen mensen zien Frits zijn overleden zoon eren in The Voice

De liefde voor muziek begon al op jonge leeftijd bij Frits. Hij was slechts acht jaar oud toen hij de piano ontdekte tijdens een vakantie. Frits was niet meer van het instrument weg te slaan en wist toen: ik moet iets met muziek gaan doen. Zo zat hij later in diverse bandjes en heeft hij zelfs een carnavalhit gehad. Ondanks zijn passie besloot Frits de logistiek in te gaan, waar hij jaren in heeft gewerkt.



Toch sloeg het noodlot toe toen zijn zoon vijf jaar geleden overleed aan kanker. Frits had zoveel moeite met het grote verlies, dat hij steeds vaker thuisbleef. Tot grote ergernis van zijn baas, die niet veel later besloot Frits te ontslaan. Dat zorgde ervoor dat de 66-jarige Limburger in de WW terecht kwam. Maar na regen komt ook weer zonneschijn: Frits’ kleinkinderen trokken de stoute schoenen aan en gaven hem op voor The Voice Senior.



Al bij de eerste noten die Frits op de bühne ten gehore bracht, waren de coaches alert. ,,Ik houd hiervan”, mompelde Borsato. Niet veel later drukte de zanger op de rode knop, ook Frans Bauer volgde. Het duurde even voor Angela Groothuizen en Ilse DeLange draaiden, maar ook zij werden geraakt door het optreden van Frits.