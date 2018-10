1,1 miljoen kijkers voor Beau en Rotterdamse daklozen

Halina Reijn voelde zich 'sukkeltje' in Zweden

Halina Reijn (42) voelde zich niet direct op haar gemak op de set van de Zweedse serie Conspiracy of Silence, waarin ze een rol speelt. Alle afleveringen zijn in het Zweeds, behalve de scènes waar de Nederlandse actrice in zit en dat was soms erg lastig. ,,Het was of ik weer helemaal opnieuw moest beginnen."