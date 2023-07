Nieuwe afleveringen: wat weet jij van The Witcher?

Verbannen, maar ze lieten Italië nooit los: de krankzinni­ge nadagen van het Italiaanse konings­huis

Een Duitse toerist werd in 1978 beschoten door Vittorio Emanuele di Savoia, de zoon van de laatste koning van Italië. De toerist, Dirk Hamer, stierf. De driedelige Netflix-documentaireserie The king who never was vertelt het verhaal van diens dood én van de eindtijd van de Italiaanse monarchie.