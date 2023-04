Sluiting sporthal Rucphen funest voor handbalclub Orion: ‘Zonder zaal, geen handbal’

RUCPHEN - Handbalvereniging Orion maakt zich flink zorgen over haar voortbestaan. Sporthal De Vijfsprong in Rucphen sluit dit weekend definitief, maar of en wanneer er een nieuwe gymzaal komt in de gemeente is onbekend. ,,Zonder sporthal geen handbal in de gemeente Rucphen.”