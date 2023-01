Scholenproject Heemtuin Rucphen maakt zich op voor 7500ste deelnemer

RUCPHEN - Al vijftien jaar klinken er verbaasde oehs’s en ah’s uit kinderkeeltjes in de Rucphense Heemtuin als de scholieren tijdens een rondwandeling stuiten op een salamander of een dikke spinnenkop.

Het scholenproject van de Heemtuin Rucphen verwacht in de tweede helft van dit jaar de 7500ste deelnemer te mogen verwelkomen, sinds de start in 2007.

Coronatijd

Vorig jaar boekte het project een record met 502 leerlingen uit Roosendaal, Klein-Zundert, St. Willebrord, Sprundel, Zegge, Schijf en Rucphen. Vanaf het begin in 2007 kwamen er in tien jaar tijd al 5000 deelnemers, die meededen aan het scholenproject. Daarentegen brachten in de coronajaren 2020 en 2021 slechts respectievelijk 148 en 278 leerlingen een bezoek voor een educatief programma in de Rucphense Heemtuin.

Ontdekken en respecteren

In de herfst van 2007 startten onder anderen Mans de Jong en Jan van den Broek een schoolproject voor de groepen 3 en 5 van alle basisscholen in de gemeente Rucphen. Hun visie was om jonge kinderen in contact te brengen met de hun omringende natuur. Zelf ontdekken en vooral ook respecteren. De Jong en Van den Broek ontwierpen lesmateriaal zodat de kindjes in de Heemtuin de natuur konden ontdekken.

Wilde bloemen en dieren

Mensen van de Heemtuin leidden de leerlingen rond. De insteek was jonge kinderen in contact brengen met wilde bloemen en dieren, zoals vogels, vlinders, wilde bijen, hommels, libellen en waterjuffers. Uiteindelijk ontstond er een scholenproject waar vrijwilligers een belangrijke rol in spelen. In de lente bezoeken de groepen 3 de Heemtuin. Dit jaar is dat vanaf 11 april. In de herfst bezoeken de groepen 5 de tuin.

Egels

De Egelopvang uit Roosendaal speelt ook een rol. Van tijd tot tijd brengen zij opgeknapte egels mee die door de leerlingen in de Heemtuin worden losgelaten. Voor veel leerlingen de eerste keer dat ze een levende egel zien.