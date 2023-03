Rucphenaar is drie Eindhovense helpdeskfraudeurs te slim af, bankpassen en grote som geld gevonden in auto

Leerlingen De Vlinder­tuin laten zien hoe leuk tweede­hands kleding is: ‘Deze ga ik houden!’

ROOSENDAAL - Als echte mannequins liepen kinderen van basisschool De Vlindertuin vrijdagochtend in een bomvolle aula over de catwalk. Dit vanwege de gezamenlijke modeshow van De Vlindertuin, de kledingbank in de voormalige PiusX school van stichting De kringloper en stichting Paul.