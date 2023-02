Politie stuit op drugsdeal in Rucphen, 54 kilo drugs in beslag genomen en drie verdachten opgepakt

Bij de wijkagent kwamen eerder meerdere meldingen binnen van drugshandel op het parkeerterrein aan de Kerkstraat. Nadat de agenten getuige waren van de vermoedelijke deal, volgden ze een van de auto’s tot aan de Bergsebaan in Heerle. In de auto zat een 38-jarige automobilist uit Rotterdam, die bijna vier kilo hennep in zijn voertuig had liggen. Deze drugs zijn in beslag genomen. De Rotterdammer werd aangehouden.