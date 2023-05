Lekker weer in Rucphen vanmiddag en vanavond

Vrouwenvoetbal BSC en Schijf verliezen, Bavel wint: ‘We waren vandaag heer en meester’

BSC en Schijf hebben een raar einde van het seizoen. Door onduidelijkheid over het uit de competitie stappen van Velsen is voor beide teams nog niet zeker of er nacompetitie gespeeld gaat worden of dat er directe handhaving is. Bavel wint en kijkt al uit naar volgend seizoen.