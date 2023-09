Hogere accijns op alcohol: meer dan 10.000 inwoners Rucphen geraakt

Drugshan­del in Rucphen daalt tegen de landelijke trend in

In de gemeente Rucphen is het aantal drugsmisdrijven afgenomen in de eerste zeven maanden van dit jaar, in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal incidenten is gedaald met 1. De teller staat momenteel op 5 processen-verbaal. Dat blijkt uit een analyse door deze site van recent bijgewerkte politiecijfers.