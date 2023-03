Heerlijk zwemmen in het zachte water van zwembad De Watertuin: ‘Hier is alles schoon en fris’

Bekervoetbal Oogstre­lend was het bekerduel met DSE niet, maar Gastel wint voor eerst in twee maanden weer eens

Eerlijk is eerlijk, oogstrelend en frivool was het allemaal niet bij de bekerwedstrijd in de vierde ronde tussen derdeklasser DSE en tweedeklasser Gastel. Zowel trainer Peter Sweres van de thuisclub als zijn collega Kees de Rooij waren vooral blij dat er vrijwel niets werd weggegeven. De bezoekers waren net wat gelukkiger: 0-2 voor Gastel.