Joyce (32) uit Roosendaal heeft al jaren last van artrose in haar knieën: 'Ik heb het geaccep­teerd’

ROOSENDAAL - Zo’n 1,4 miljoen Nederlanders hebben last van artrose in een of meerdere gewrichten. Niet alleen ouderen, maar ook jonge mensen krijgen steeds vaker te maken met artrose. Genezen kan niet, maar met de gevolgen kun je veel. ‘De sleutel is beweging’.