File door botsing op A58 bij Sint Willebrord, rijstrook dicht

Mariam werd langdurig gepest: ‘Mijn vader wilde me van school halen, maar waar kon ik heen?’

ETTEN-LEUR - Ze voelde zich nergens meer veilig. Niet op school, niet op straat en niet bij de Turkse bakker of in de supermarkt waar ze werkte. Mariam, leerling van klas 3 vmbo van het Munnikenheide College in Etten-Leur, werd langdurig gepest.