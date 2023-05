Een meester in het groenonderhoud: Laura is straks de enige tuinbaas van Zeeland

Laura Bogers (26) uit Zegge is hard op weg om de enige tuinbaas van Zeeland te worden, want die zijn tegenwoordig zeldzaam. Ze is niet de eerste van Zeeland en ook niet de eerste vrouw, maar wel de eerste van de provincie die straks lid is van het Gilde van Tuinbazen. Dat is een select gezelschap van mensen - alleen tuinbazen met een dienstverband mogen toetreden - die samen een indrukwekkende kennisbank vormen over historisch tuinonderhoud.