Dit betaal je in de gemeente Rucphen voor een paspoort

derde klasse A Familiele­den zijn tegenstan­ders bij derby in Zundert: ‘Die eerste beuk was natuurlijk persoon­lijk’

Met een plaats in de nacompetitie binnen handbereik had Zundert nog genoeg om voor te spelen tegen Wernhout. Toch vonden veel toeschouwers dat maar bijzaak en keken ze niet zo ver vooruit. Winnen in deze derby: dat is het enige dat telt. Het feest barstte dan ook gelijk los toen de thuisploeg met een 2-1 overwinning (en een nacompetitieticket) op zak het veld afstapte.