Bijzondere veldtoertocht RTC De Smid: fietsen door de koeienstal en molen

Normaal houdt RTC De Smid het jaarlijkse evenement op de zondag tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Omdat dit jaar die zondag ontbreekt is uitgeweken naar voor de feestdagen. Na twee jaar corona kunnen de liefhebbers hun hartje weer ophalen. Tussen 8.30 en 10.00 uur is het vertrek bij café De Coop in Sprundel. Vooraf inschrijven is mogelijk via fietssport.nl/inschrijven/54448. Deelnemers kunnen kiezen tussen een route van 28 en een van 50 kilometer.