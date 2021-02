Hij is na zoveel jaar vergroeid met het spoor. Hij solliciteerde als conducteur, in een tijd die bijna net zo slecht was als nu. Veel jeugdwerkloosheid en weinig perspectief op economisch herstel. Tweehonderd man reageerden op de vacature. Mol haalde de eindselectie, maar moest bij de laatste test alsnog stoppen voor rood licht. Conducteur, dat zagen ze niet in hem zitten. Maar of machinist niks voor hem was? Mol slaagde voor de technische test en was vertrokken, voor een loopbaan die nu al veertig jaar duurt. Toch moest hij nog even flink onderhandelen. Niet over de centen, wel over de standplaats. ,,Het was Roosendaal of nergens.’’ Achteraf ziet hij de verbindende lijnen wel. Zijn diensttijd in Duitsland. Mol had in het leger een radiografische opleiding gevolgd. En hij was, met een rijopleiding op zak, tankchauffeur geworden. De tijd van de Koude Oorlog. Hij nam deel aan een drie weken durende NATO-oefening, vlakbij het toenmalige IJzeren Gordijn. ,,Van een jongen werd je een man gemaakt.’’ Eigenlijk stond de poort bij de NS voor hem open, zegt hij nu. ,,De lijnen tussen defensie en het spoor zijn altijd kort geweest.’’ Mol groeide op in de Sportvriend, het café van zijn ouders. Sport heeft hem altijd getrokken. Mol leek op weg coureur te worden. Hij trainde met generatiegenoten als Jan Jonkers, Johan van de Velde en de onlangs overleden Gerrit van ’t Geloof. Bij de junioren stopte Mol, een illusie armer. ,,De resultaten waren te wisselend.’’ Biljarten, dat lag hem ook. Op zijn zestiende al kampioen in de Roosendaalse bond, in het libre. Eigenlijk is hij iemand die het graag goed wil doen, competitief ingesteld. Dat bleek later ook toen hij vogeltjes ging kweken. Zilveragaten werden zijn ding, hoewel iedereen op de club zei dat het met die vogel onmogelijk was om prijzen te winnen. ,,Binnen zeven jaar werd ik drie keer Nederlands kampioen.’’ Op zijn werk heeft hij de lat ook steeds hoog gelegd, voor zichzelf en voor anderen. Ziek zijn, dat kwam in zijn woordenboek eigenlijk niet voor. Totdat zijn rikketik plots op rood sprong. ,,Het heeft wel een tijdje geduurd, voordat ik daarvan was hersteld.’’ De liefde voor het spoor is ongebroken, na al die jaren nog. De NS, dat was wat als je daar vroeger werd aangenomen. Het was meer dan een werkgever. ,,Het voelde als familie. Veel mensen kenden elkaar.’’ Zoals toen is het niet meer, erkent Mol. ,,Daarvoor is er ook teveel gebeurd, met al die reorganisaties en de privatisering. De tijd is ook veranderd. Mensen hebben minder respect voor elkaar. Dat merk je in het openbaar vervoer meer dan ergens anders. Bij de reizigers, maar ook in de eigen organisatie.’’ Mol heeft als machinist op alle soorten treinen gereden. Internationaal, diesel, goederen, personenvervoer. Hij noemt zijn werkplek het mooiste kantoor van Nederland. ,,Elke dag is anders en je ziet de vier seizoenen aan je voorbij gaan.’’ Het machinistenbestaan past bij hem. Vanwege de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid. Natuurlijk zijn er ook schaduwzijden aan het beroep. De springers, dat is het eerste waar de buitenwereld aan denkt. Mol heeft ze ook meegemaakt. Vijf in zijn hele loopbaan. Hij wil er niet teveel over kwijt. Iedere machinist reageert ook anders op dat soort dramatische gebeurtenissen. Mol ging de andere dag steeds weer aan het werk. Bewust. ,,Ik laat niet toe dat zijn of haar probleem mijn probleem wordt.’’ Wat hem wel van het hart moet is de reactie van sommige reizigers, na zo’n ingrijpende gebeurtenis. De laatste jaren wordt het alleen maar erger. ,,Je wordt als personeel soms verrot gescholden, terwijl in de verte de mannen met de witte pakken bezig zijn.’’ Thuis kan hij altijd zijn verhaal kwijt aan Alie, zijn partner die ook machinist is. Samen staan ze ook sterk op verjaardagen, als het weer eens gaat over treinen die altijd vertraagd zijn. De dienstregeling is al lang niet meer de verantwoordelijkheid van de NS alleen. ,,Dat laten we dan wel even weten.’’ Mol is ook mentor-machinist van jonge collega’s in opleiding. Graag draagt hij zijn kennis over. De jonge gasten rijden graag met hem mee. De instructies van Mol gaan verder dan de techniek alleen. ,,Je probeert ze ook wat levenslessen mee te geven.’’ Mol doet zijn werk nog altijd graag, ook in tijden van corona en avondklok. ,,In deze crisis heb ik nog geen enkele dienst gemist.’’