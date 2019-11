Zwerver bekeurd voor onnodig bivakkeren in flat in Roosendaal

Malissa had geen geld voor pakjes­avond; nu geven onze lezers haar meiden cadeautjes

12:00 Een paar dagen geleden wist Malissa niet of ze een pakjesavond voor haar twee dochters zou kunnen regelen. De alleenstaande moeder uit Oudenbosch vertelde zaterdag in een artikel in deze krant dat ze het geld niet heeft voor snoep of cadeautjes. Vanaf dat moment begonnen de mailtjes én de hulp toe te stromen.