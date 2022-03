Zwemmen in het plastic voor het goede doel: ‘Volgende stap is een bad van 1 miljoen doppen’

Van Pet naar Pret is zijn motto, en dan heeft Rolph het niet over de pet op zijn hoofd. Sinds zaterdag vind je in het KaaiDuurzaam-pand, beter bekend als het EKP-gebouw, vind je het zogenaamde Doppenwalhalla in een nu nog kleine ruimte waar flessendoppen de hoofdrol spelen. Kinderen kunnen schilderijen maken, legoën met doppen, een doppendouche nemen of zelf iets verzinnen. ,,Dit is maar het begin hoor”, verzekert Rolph. ,,Een volgende stap is een doppenbad van 1 miljoen doppen.”