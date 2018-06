Zwemmen, fietsen, lopen: Oud Gastel houdt 25e jeugdtriathlon

Er heerst een gezellige drukte bij het zwembad. Instructeur Wouter van Alphen is streng in zijn instructies. Om 19.00 uur staan dertien jonge kinderen rillend aan de rand te wachten om de sprong te wagen. Ook Isabelle Claasen (8) uit Stampersgat in bikini. ,,Ik kan niet zo goed zwemmen hoor. En ik heb het best koud. Ik doe zo meteen de schoolslag.''

Clinics

Wouter laat de kinderen in het water springen om klaar te zijn voor de start. Na het aftellen tot nul, klinkt uit vele kelen 'go'. En daar gaan ze. Luid aangemoedigd door (groot)ouders die ijverig foto's maken en filmen. Om 19.30 uur zijn de kinderen van de groepen 5 en 6 aan de beurt. Een half uur later groep 7. Leerlingen van het voortgezet onderwijs en de achtste groepers om 20.30 uur, gevolgd door de ouderrace.

Blokhoofd Fred Lambregts kijkt tevreden: ,,Er zijn iets meer deelnemers dan vorig jaar en dat is mooi. Om te sporten is het prima weer. Na het zwemmen lekker warm fietsen en lopen. Deze jeugdtriathlon is ontstaan vanuit de 'grote'. De focus vanuit onze organisatie op de jeugd heeft menig triatleet opgeleverd. Leuk is ook dat we in de periode vooraf de jeugd laten oefenen. Met clinics. Deze kinderen zijn dan ook in het voordeel. Zij kennen de routes veel beter."

Moe

Speaker Wim spoort de fanatieke deelnemertjes aan. Het publiek juicht ze luid toe. Regelmatig applaus brengt wat ontspanning op de gezichten. Voor sommigen duurt de afsluitende achthonderd beter hardlopen nog lang. Moe, sommigen héél erg moe, passeren ze de finish op het plein voor het Veerhuis. Ouders vangen ze op met warme kleding, want het is fris. Gelukkig was het zwemwater bij de start ruim vierentwintig graden. Tien meer dan de buitentemperatuur.