Zwembadleveranciers: 'Chloor is niet aan te slepen'

Leveranciers van zwembaden en toebehoren draaien overuren door de hitte van de afgelopen weken. Het is druk op alle fronten, maar met name de vraag naar chloor rijst de pan uit. ,,Ik denk dat we het dubbele leveren van wat we normaal leveren'', vertelt Stefan, medewerker bij Zwembadcentrum Roosendaal.

Hij schiet in de lach op de vraag of het druk is. ,,Normaal is het al druk, maar nu is het nog drukker. Met alles, maar vooral ook met het leveren van chloor, want zon breekt chloor af. Zoveel zonuren zijn we niet gewend.'' Het aantal aanvragen voor nieuwe baden is ook wat toegenomen, maar niet zoveel als het warme weer misschien zou doen vermoeden. ,,Mensen komen wel vaker binnenwandelen, maar komen van de koude kermis thuis als ze horen dat je voor een zwembad toch wel tussen de dertig en de zestigduizend euro kwijt bent.''

Eerder overstag

Ook bij zwembadbouwer Zwedak Recreatiebouw in Veghel weten ze niet wat hen overkomt. ,,Het chloor is niet aan te slepen. Dit hebben we nog nooit meegemaakt, de afname is echt verdubbeld'', zegt medewerker Mikel Blommers, die in tegenstelling tot z'n West-Brabantse collega wel een duidelijke toename van het aantal aanvragen voor offertes ziet. ,,De aanvragen blijven binnenkomen. Normaal krijgen we er zo'n drie per week, nu zijn dat er zes. Mensen die twijfelen gaan door het warme weer eerder overstag.''

Zwemvijver

Geen zin in gerommel met chemicaliën? Dan is een zwemvijver een goed alternatief. ,,Daar zitten helemaal geen chemicaliën in'', zegt Luc Schutte, eigenaar van vijverspecialist Aquatikoi uit Chaam. ,,Een goede zwemvijver heeft kristalhelder water, want de natuur kent zelf de wegen die het moet bewandelen. Je moet gewoon de goede omgeving creëren met planten, bacteriecultuur, vissen, slakken, vogels. Elke vijver vraagt ook om een andere aanpak, ik heb nog nooit twee keer dezelfde vijver aangelegd. Blauwalg? Nee, want in een zwemvijver zitten pompen. Het is geen stilstaand water.''