Zwembaden legden zich neer bij kwakkelweer: ‘Dit was geen topjaar’

Grootste zonnepark van Roosendaal én West-Bra­bant draait op volle toeren: ‘Dit maakt me ongeloof­lijk trots’

16 september ROOSENDAAL - Een mijlpaal in de energieplannen van Roosendaal: aan de Evertkreekweg is donderdag het grootste zonnepark van de stad én van West-Brabant officieel in gebruik genomen. Wethouder Klaar Koenraad (GroenLinks) glundert: ,,Ik ben hier ongelooflijk trots op.’’