Zwembad De Stok na anderhalve maand hersteld: 'Dit zo snel mogelijk vergeten'

Culinaire festivals Roosendaal slaan handen ineen

9 mei ROOSENDAAL - Ze vonden het zelf eigenlijk ook wat veel van het goede, drie culinaire festivals in één pinksterweekeinde in de Roosendaalse binnenstad. Dus hebben de organisatoren achter het HapStap Festival, Over de Tong en Pinxter de handen in een geslagen: één festival, één nieuw logo, één gezamenlijke agenda, maar wel per plein een eigen invulling.