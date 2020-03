Zwembad Blankershove rangschikken onder de ‘professionals’

Hotelketen heeft serieuze interesse in Borchwerf II

6:00 ROOSENDAAL - Vroeg of laat komt er een hotel op Borchwerf II, zo is de stellige overtuiging van directeur Leo Welters. Dat is ook hard nodig want de hotelcapaciteit in de directe omgeving houdt niet over. ,,Een partij met ruime ervaring in het hotelwezen heeft serieuze interesse getoond.’’