Zwembad Blankershove krijgt extra subsidie om tweede coronajaar door te komen

Dat betekent geen losse kaartverkoop en terugloop in het aantal abonnementhouders. Desondanks is het bad, dat van oudsher op veel vrijwilligers draait, dit seizoen wél open gegaan. ,,Het is de trots van Oud Gastel, schoolvoorbeeld van zelfredzaamheid. Dat stimuleren we als gemeente van harte. Met een aanvullende subsidie wapenen we Blankershove tegen mogelijke financiële problemen voor dit seizoen‘’, aldus wethouder Thomas Melisse.

Het bad wordt net als vele sectoren hard geraakt door de gevolgen van de coronamaatregelen. Vorig jaar heeft het bestuur van het zwembad vanwege de eerste lockdown en de geldende richtlijnen besloten om het zwembad niet te openen. Dit jaar is het zwembad wel open tot en met zondag 5 september.

Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden

Uit gesprekken tussen de wethouder en het stichtingsbestuur is een mogelijk exploitatietekort berekend. Melisse: ,,De subsidie van 49.683 euro is daarop gebaseerd. Zo blijven de financiële gevolgen zo beperkt mogelijk. Alles wat onder dat bedrag blijft keert terug in de gemeentekas.‘’ Halderberge dient hiervoor een aanvraag in bij het Rijk voor compensatie van de aanvullende subsidie, de zogeheten Rijksregeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ).

De wethouder is blij dat het bad open gegaan is en hoopt dat de versoepelingen in de zomermaanden tot een grotere toeloop kan leiden. ,,Blankershove heeft de extra financiële zekerheid nu. Ik hoop dat er deze zomer voldoende zonnige dagen zijn en dat onze inwoners volop waterplezier gaan beleven in dit echte dorpsbad.”

Zwemwater

Bestuurslid Harm Lambregts van het zwembad vindt het mooi om de gasten weer te zien genieten van het zwemwater. ,,Wij zijn blij dat de deuren alweer een aantal weken geopend zijn. Het is mooi om te zien dat de gasten, ondanks het matige weer, toch blijven komen naar ons zwembad. Stukje bij beetje kan er meer en kunnen we de achterstanden wegwerken.‘’

Lambregts zegt dat de steun in de rug van de gemeente de doorslag gaf om de doorstart te maken. ,,Wij als bestuur zouden zonder de extra subsidie niet met een gerust hart open kunnen gaan, omdat de financiële gevolgen door het coronavirus niet te overzien zijn. Daarom zijn wij daar erg blij mee. De basis voor een mooi seizoen ligt er, nu het zonnige weer nog.‘’

De twee andere zwembaden in Halderberge - Baarlebossche in Oudenbosch en Splesj in Hoeven - zijn in handen van commerciële recreatie-ondernemingen, respectievelijk Laco en Molecaten Groep. Volgens Melisse kunnen zij als bedrijf een beroep doen op steunpaketten van het Rijk, waar een stichting dat niet kan.

In 2024 viert Blankershove haar vijftigjarig bestaan.