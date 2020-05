Zwembad Blankershove gaat niet meer open dit jaar

Sint Norbertus­pa­ro­chie in Roosendaal opent de deuren tijdens Mariamaand mei

9:21 ROOSENDAAL - Het is de Sint Norbertusparochie in Roosendaal in de Goede Week goed bevallen om de deuren van haar twee kerken open te zetten, zonder de richtlijnen van het RIVM met voeten te treden. Vanwege het succes openen de twee kerken nu ook in de Mariamaand mei de poorten.