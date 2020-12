Zwembad Blankershove gaat in mei toch open, ‘We hebben verschillende scenario's op de plank liggen’

OUD GASTEL - Nog een jaar de poorten van zwembad Blankershove in Oud Gastel dicht houden, dat is zwembadmanager Roeland Appels niet van plan. In mei gaat het buitenbad, na een jaar dicht, hoe dan ook weer open. ,,We hebben alles in de steigers staan, nu nog kijken hoe we het in het vat gaan gieten.”