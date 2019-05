Zwartste dag in geschiedenis van Roosendaal na 75 jaar eindelijk herdacht

ROOSENDAAL - Een vergeten ramp, die na 75 jaar alsnog wordt herdacht. Want volgens Piet Geleijns (81) is het nooit te laat om stil te staan bij de verschrikkingen van de laatste meidag in 1944 toen ‘Roosendaal in brand stond'. Hij maakte het drama als schooljongetje van bijna zeven jaar van zeer dichtbij mee. Het heeft hem altijd verbaasd dat het drama uit het collectief geheugen van de Roosendaler is verdwenen.

,,We vieren in het najaar wel uitgebreid 75 jaar bevrijding, maar vergeten dat de stad vijf maanden daarvoor een hoge tol moest betalen.‘’ Het is mooi lenteweer die woensdag 31 mei 1944, voor de jonge Piet een gewone schooldag. De Johan Berchmanssschool in de Vincentiusstraat was gevorderd door de Duitsers, daarom zaten de leerlingen om de dag bijeen in de St. Marie aan de Vughtstraat. Zonder luchtalarm of waarschuwing vooraf, begon de bommenregen. ,,Inneens begon de grond te golven, het klaslokaal schudde op z'n grondvesten. De kalk kwam van de muren en plafonds. Een puinhoop. Maar het Mariabeeld bleef keurig op haar plekje.‘’

Krater

Instinctief kropen de kinderen onder de schoolbanken. Op aanwijzing van hun broeder-onderwijzer kwamen de jongens na tien minuten van doodsangst weer tevoorschijn om snel naar buiten te vluchten. ,,Niemand mankeerde iets. Buiten schroken we nogmaals, nu van de enorme krater middenop het schoolplein. Een bominslag. Dertig meter naar links en de school was vol geraakt.’’ Uit dankbaarheid dat alle kinderen als door een godswonder aan de dood ontsnapt waren, is jaren later een Mariakapelletje opgericht.

Elders in de stad is het drama compleet. De gierende brisantbommen uit de Amerikaanse ‘vliegende forten’ vallen overal, behalve op het spooremplacement waar ze voor bedoeld waren. Als de rook is opgetrokken wordt de trieste balans opgemaakt: 76 doden en meer dan honderd gewonden. De school sluit onmiddellijk en Piet Geleijns wordt opgevangen bij zijn grootouders in de Hofstraat. Onderweg erheen, ziet hij de ravage in de stad. Gebouwen in puin en overal ligt glas. ,,Maar het meest staat me de trieste afvoer van doden en gewonden bij. Die werden op handkarren, stuiterend over de kinderkopjes, naar het ziekenhuis Charitas gebracht. Ander vervoer was er niet. Bloed op de lakens, waar de mensen onder lagen.’’

Volledig scherm Roosendaal: Oorlogsschade station in Roosendaal, 1944 Foto Jan Sturm/Collectie West-Brabants Archief © Collectie West-Brabants Archief

Het Anker

Als een lopend vuurtje gingen de verhalen de stad rond. Vooral de zuivelfabriek Het Anker aan de Havendijk was zwaar getoffen. Precies op het moment van het bombardement stonden melkslijters op het fabrieksterrein te wachten. De ravage is enorm. Dikke stofwolken, ingestorte fabriekspanden, vernielde karren, kapotte melkbussen. Maar bovenal veel menselijk leed. Veel arbeiders, die onder het puin terecht komen of direct getroffen door ‘friendly fire’ of weggeblazen door de enorme luchtdruk.

De hulpverlening bij Het Anker komt snel op gang. Noodhulp staat klaar, brandweer uit naburige gemeenten schiet te hulp en vele Roosendalers stellen zich spontaan beschikbaar. Geleijns: ,,Voor een ramp van dergelijke omvang schijnt de eerste hulpverlening goed geregeld te zijn, hoorde ik later.‘’

Zwartste dag

Aan het begin van de avond zijn vrijwel alle doden en gewonden bij Charitas binnen gebracht. Op de begraafplaats aan de Bredaseweg zijn alle slachoffers begraven. Voor Geleijns en veel andere ooggetuigen en nabestaanden is 31 mei de zwartste dag in de geschiedenis van de spoorstad. ,,Ik geloof niet dat er enige wrok was richting onze toekomstige bevrijders. Dat heeft misschien als schaduwkant dat we de ramp zo snel mogelijk wilden vergeten. Bij zoveel onschuldige burgerslachtoffers niet goed natuurlijk. Zes dagen later begon D-Day en groeide de hoop dat we snel onder het juk van de bezetter vandaan waren.‘’

Behalve een glas-in-loodraam in het Tongerlohuys en de kruisjes op het kerkhof herinnert niets meer aan de zo rustig begonnen, zomerse dag in mei. Na de invasie op 6 juni duurt het nog bijna vijf maanden voordat Roosendaal, op 30 oktober 1944, bevrijd wordt. Melkfabriek Het Anker sloot in 1964 de poorten. De fabrieksgebouwen werden in 1979 definiteif gesloopt, daarbij is het glas-in-loodraam dat herinnert aan het bombardement bewaard gebleven.

Op vrijdag 31 mei wordt op de begraafplaats Bredaseweg een herdenking gehouden. Nabestaanden en belangstellen zijn welkom om met wethouder Inge Raaijmakers één minuut stil te zijn op het uur van he bombardement: 11.22 uur. Twee ooggetuigen vertellen hun verhaal, er is een muzikale omlijsting en bloemlegging.

Colmar was doelwit, maar slecht weer stuurde de bommenwerpers naar Roosendaal Waarom werd Roosendaal op 31 mei 1944 bestookt door Amerikaanse bommenwerpers? In de weken voorafgaand aan het bombardement werden verschillende treinen op het baanvak Roosendaal-Lage Zwaluwe door de geallieerden beschoten. Militair-strategisch waren vliegvelden en stations belangrijk doelwit om te voorkomen dat de bezetter snel versterking naar Normandië kon sturen. Maar D-Day was voor Roosendaal op de laatste meidag wel heel ver weg. De aanval op de stad maakte deel uit van de militaire operatie Transportation Plan. Nog geen half uur voordat de bommen op de zuivelfabriek vielen, werd ook vliegbasis Gilze-Rijen gebombardeerd. In zijn boek Het bombardement van Roosendaal 31 mei 1944, de dag waarop de stad rouwde spreekt de in 2012 overleden Roosendaler Piet Hasselton zijn afschuw uit over de totaal misplaatste inslag. ,,De intentie was in militair opzicht correct, maar de uitvoering had het karakter van een terreuraanval die strijdig was met de humanitaire bedoelingen van het oorlogsrecht.‘’ Nadere studies leren dat de Amerikaanse bommenwerpers op weg waren naar de Franse stad Colmar, maar vanwege slecht weer naar Brabant uitweken om daar hun dodelijke vracht te droppen. De Britse instructies om het station over in het verlengde van de spoorlijn onder vuur te nemen in plaats van dwars over hebben de Amerikaanse vliegeniers nooit bereikt.

Volledig scherm Roosendaal: Glas-in-loodraam Het Anker wordt veiliggesteld bij sloop gebouw, 1979 Foto Ben Steffen/Collectie West-Brabants Archief © Collectie West-Brabants Archief

Volledig scherm Roosendaal: Oorlogsgraven begraafplaats Bredaseweg, 2010 Foto M.J. Wijngaards/Collectie West-Brabants Archief © Collectie West-Brabants Archief