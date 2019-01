Zwartrijder geeft geen vervoersbewijs maar stapel boetes en scheermesjes op station Roosendaal

CoderDojo is thuis in de boekenbieb van Roosendaal

9:52 ROOSENDAAL - Tirza is 10 en haar vader Peter Bergsma 39. Je kunt het generatieverschil - van een kloof is in de verste verte geen sprake - ook in Nintendo's uitdrukken. Peter is van de Nintendo 8 Bit. Tirza had laatst genoeg geld gespaard voor een Nintendo Switch.