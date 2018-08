Zware mishandeling op Markt in Steenbergen, 47-jarige verdachte opgepakt

Vermoede­lij­ke drugsdea­ler steekt A58 over en duikt maïsveld in om aan politie te ontkomen, zonder succes

18 augustus ETTEN-LEUR - Drie mannen zijn vrijdagavond aangehouden langs de A58 bij Etten-Leur. Zij zaten in een auto die door agenten werd gecontroleerd. In die auto lag een zak van 700 gram wit poeder. De politie gaat er vanuit dat het cocaïne is. Eén van de verdachten probeerde nog aan de politie te ontkomen.