Zware mishandeling op Markt in Roosendaal: groep schopt en slaat slachtoffer op rug en hoofd

Bizarre beelden mishande­ling bejaarde man door vrouw in St. Willebrord, politie is er 'serieus mee bezig'

29 juni ST. WILLEBRORD - Op sociale media circuleren sinds deze week aangrijpende beelden van een bejaarde man die bij een huis in St. Willebrord op een grove wijze wordt mishandeld door een vrouw van ongeveer dezelfde leeftijd. De politie is bekend met de beelden en is er 'serieus mee bezig'. ,,We hebben al contact gelegd met hulpverleners", laat een woordvoerder aan BN DeStem weten.