‘Zware mishandeling, brandstichting én poging tot doodslag’, cameratoezicht op kamp Lariksberg

Camera’s in strijd tegen hardnekki­ge overlast Rembrandt­ga­le­rij: ‘Mensen willen rust in de straat’

10 december ROOSENDAAL - In de strijd tegen aanhoudende overlast in winkelgebied De Rembrandtgalerij, stelt burgemeester Han van Midden cameratoezicht in. Hij hoopt daarmee bewoners en ondernemers in het gebied hun gevoel van veiligheid terug te geven.