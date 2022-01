Zwagers transformeren in sneltreinvaart Mariaschool tot appartementengebouw Het Schoolkwartier

Cor Koopmans is 72, zijn zwager Paul Buijs tien jaar jonger. Sinds de seinen op groen gingen om onder de maatschap Het Schoolkwartier de leegstaande Mariaschool om te toveren tot dertien appartementen zijn de mannen dagelijks op de bouwplaats te vinden. ,,We sjouwen waar nodig net zo hard mee, dat geeft ons energie en het stimuleert onze werknemers om er voor te gaan’’, zegt Koopmans, die blij is ‘eindelijk’ iets moois neer te zetten in Oudenbosch.