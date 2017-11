Zwaardere straf voor Roosendaalse ‘schaamhaarverzamelaar’ voor seks met minderjarige meisjes

Onduidelijkheid over duur herstel Beneluxflat Roosendaal: 'Unieke en omvangrijke operatie'

14:35 ROOSENDAAL - Het blijft onduidelijk hoe lang het herstel van de Beneluxflat in Roosendaal duurt. Dat zegt Marc van der Steen, manager wonen bij woningcorporatie AlleeWonen, eigenaar van het complex. ,,Dit is een unieke en omvangrijke operatie. We hebben zoiets nog nooit eerder meegemaakt. We durven niet te zeggen wanneer dit klaar is. We moeten flexibel zijn.''