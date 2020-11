Zwaar vuurwerk aan elkaar geknoopt tot een ‘een echte bom’, EOD moet opdraven

video Burgemees­ter van Roosendaal accepteert gedrag raddraai­ers niet: ‘Dit is niet vet of chill’

26 november ROOSENDAAL - Opnieuw was het dinsdagavond in Roosendaal raak met zwaar, illegaal vuurwerk. Rond de Elisadonk werden kliko's in de fik gestoken of opgeblazen. Op andere plekken gingen bommen af. Voor Han van Midden, burgemeester van de gemeente, is de maat vol.