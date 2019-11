Zusters uit Indonesië in het klooster aan de Kade

ROOSENDAAL - Bisschop Liesen heeft in een brief aan parochianen van de Sint Norbertusparochie laten weten dat er mogelijk een zustercongregatie komt in het klooster naast de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade.

Hij laat weten dat een communiteit van Indonesische zusters (verbonden aan de congregatie van de zusters van Charitas uit Roosendaal) interesse heeft getoond.

Bisschop positief

,,De bisschop is ervan overtuigd dat deze communiteit een positieve uitstraling zal hebben in de parochie en in het bisdom", zegt woordvoerder van het Bisdom, Marc de Koning. ,, Er wordt onderzocht om de Indonesische zusters naar Roosendaal te halen".

Brief

In de brief spreekt de Bisschop over het onderzoek naar de komst van een religieuze communiteit. ,,Momenteel onderzoeken de parochie en de congregatie de haalbaarheid van deze plannen. Zoals gezegd: de intentie is er", laat de woordvoerder verder weten.

Kerk blijft open

Door de mogelijke komst van de nonnen uit Indonesië blijft de Paterskerk, zoals de Onze Lieve Vrouwekerk ook wel wordt genoemd in ieder geval de komende vier jaar nog open als tweede kerk van Roosendaal. Naast de St Josephkerk. Dat besloot het bisdom Breda eerder.

Nadat in 2016 de Goede Herderkerk en de Sint Franciscuskapel gesloten werden en in Nispen een proces tot herinrichting van de Maria Hemelvaartkerk werd gestart, heeft het parochiebestuur een voorstel ontwikkeld voor één kerkgebouw voor het stedelijk gebied van Roosendaal.

Het parochiebestuur maakte eind 2018 bekend dat twee van de drie kerken in Roosendaal moesten sluiten. Uit die plannen bleek dat de St. Josephkerk als enige kerk in Roosendaal open zou blijven en de Onze Lieve Vrouwekerk en de Moeder Godskerk zouden hun deuren sluiten. De sluiting van de Moeder Godskerk is wél doorgegaan. Die sloot in oktober zijn deuren.

